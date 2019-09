Auf den ersten Blick ist Draghi der „Buhmann“ der Sparer, denn die EZB hat den Leitzins bei unveränderten 0,00 Prozent belassen. Statt den Sparer, will die EZB die Wirtschaft stützen und Banken dazu bringen, ihre bei der EZB geparkten Guthaben abzubauen. Gleichzeitig wird die EZB ab November monatlich und zeitlich unbegrenzt 20 Mrd. Euro in Anleihekäufe tätigen. Wie können Anleger trotz Nullzins profitieren?

Jetzt in Edelmetalle umschichten?

Für Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel, steht fest: „Die EZB hat mit ihrer Entscheidung deutlich gemacht: Euro-Bankguthaben, aber auch in Euro denominierte Schuldpapiere sind ein Verlustgeschäft“. Und weiter: „Für langfristige Anleger sind Gold und Silber ein geeigneter Ersatz für verlustträchtige Euro-Termin- und -Spareinlagen. Zu aktuellen Preisen ist es aus unserer Sicht immer noch attraktiv, Bankguthaben in Gold- und Silberpositionen umzuschichten.“