FONDS-SCREENER Professionelles Fondsscreening Professionelles Fondsscreening

Hier kostenlos und unverbindlich für Sie: FONDS-SCREENER – sponsored by FondsDISCOUNT.de



Der Premiumdienst FONDS-SCREENER überwacht eine Auswahl aus den größten, gefragtesten bzw. meistgehandelten Fonds, lässt diese über eine von den erfahrenen Herausgebern dieses Services speziell entwickelte Systematik (die übrigens seit Jahren auch im Aktienbereich erfolgreich läuft) untersuchen und gibt als Ergebnis eine konkrete Liste heraus, in welcher die Fonds in vier Kategorien übersichtlich aufgeführt werden.



Normalerweise gibt es den FONDS-SCREENER nur im Abonnement, aber durch eine Marketingkooperation kann der monatliche Dienst jetzt hier kostenlos bezogen werden. Melden Sie sich einfach über den nachstehenden Link an: FONDS-SCREENER – sponsored by FondsDISCOUNT.de

RSS-Feed FONDS-SCREENER