Boris Jordan, der Vorstandsvorsitzende von Curaleaf, ist laut Forbes der erste Cannabis-Milliardär der Welt. Doch das Wachstumspotenzial des legalen Cannabismarktes ist noch lange nicht erschöpft. Sollte Cannabis in den USA vollständig legalisiert werden, dürften wohl weitere Cannabis-Milliardäre folgen.

Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte der kanadische Cannabis-Experte Marc Davis: „Ich vermute, dass Cannabis in den USA nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 auf Bundesebene legalisiert werden wird. Dann dürfte die legale Cannabisindustrie in etwa auf die Größe der US-Alkoholindustrie wachsen. Die legale Cannabisbranche erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von zehn Milliarden US-Dollar. Laut Branchenanalysten wird sich der Umsatz bereits 2023 verdreifachen. Und es wird erwartet, dass der legale Cannabismarkt für viele Jahre weiterwachsen wird. Das Mainstreaming von Cannabis als Konsumprodukt, das sowohl therapeutische als auch entspannende Wirkung hat, steht also erst am Anfang.“