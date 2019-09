01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 08/19.

09:30 Uhr Deutschland: Zweiter Verhandlungstag im ersten "Cum-Ex"-Strafprozess, Bonn.

10:30 Uhr, Großbritannien: Inflation 08/19.

14:30 Uhr, USA: Baugenehmigungen 08/18.

20:00 Uhr, USA: US-Notenbank entscheidet über Leitzins, Washington.

20:30 Uhr, USA: Pk US-Notenbank mit Fed-Chef Powell zur Zinsentscheidung.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 18.09.2019 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 01:50 JPN Exporte (Jahr) 01:50 JPN Importe (Jahr) 10:30 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 10:30 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 10:30 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 10:30 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 10:30 GBR Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) 10:30 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 10:30 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Monat) 12:50 EUR EZB De Guindos Rede 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 USA Baugenehmigungen (Monat) 14:30 USA Baubeginne (Monat) 20:00 USA Fed Zinssatzentscheidung 20:00 USA FOMC Wirtschaftsprojektion 20:00 USA Fed´s Kommuniqué zur Geldpolitik 20:30 USA FOMC Pressekonferenz



