Aussichten für Anleger: Kehren die Finanzmärkte zur Normalität zurück?

Von wegen Sommerloch: In den vergangenen Monaten sorgten Handelskrieg, Brexit und die US-Zinskurve für Sorgen an den Finanzmärkten. Wie es weitergehen könnte und wie Anleger sich jetzt am besten positionieren, zeigt Thomas Kruse, CIO Deutschland bei Amundi.Die Finanzmärkte wurden in den vergangenen Wochen durch die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China erschüttert, als beide Seiten Zölle und Gegenzölle auf Importe eingeführt haben. In Ländern wie Argentinien machten sich landesspezifische Risiken wieder bemerkbar. Das britische Parlament wurde mitten im Brexit-Chaos suspendiert. Und Italien erlebte seine eigene politische Krise, wenngleich dort mittlerweile wieder eine Regierung im Amt ist.Die Suche der Anleger nach Sicherheit hat dazu geführt,...