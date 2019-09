NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street dürften auch zum Wochenschluss optimistisch gestimmt bleiben. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,34 Prozent höher auf 27 275 Punkte.

Die Hoffnungen auf einen "Deal" zwischen den USA und China hatte den US-Leitindex bereits am Donnerstag weiter in Richtung Rekordhoch getrieben. Das Börsenbarometer hatte Mitte Juli bei knapp 27 400 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Auch der marktbreite Index S&P 500 dürfte am Freitag weiter Kurs auf seine historische Bestmarke nehmen.