Am Freitagnachmittag gewinnt die Bayer Aktie mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 68,27 Euro etwa das an Wert, was auch der DAX aktuell schafft. Liegen die Analysten der Bank of America aber richtig mit ihrer Prognose, stehen dem DAX-notierten Titel noch deutlich höhere Kursgewinne bevor. Es gibt eine Kaufempfehlung seitens der Analysten für die Bayer Aktie, der sie einen Kursanstieg auf bis zu 95 Euro zutrauen. Dies geht aus einer ...