Heute ist der vierte Tag in Folge, an dem sich die Aktie der Deutschen Bank an einem Ausbruch über die charttechnischen Hindernisse zwischen 7,38 Euro und 7,49 Euro heran wagt. Am Dienstag gab es nur einen Mini-Break auf 7,505 Euro, Mittwoch ging es bis auf 7,599 Euro nach oben und im gestrigen turbulenten Handel nach den EZB-News zur Geldpolitik kletterte der Aktienkurs der Deutschen Bank bis auf 7,746 Euro. An allen drei Tagen aber ...