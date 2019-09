publity stockt PREOS-Anteil deutlich auf

Der Immobilienkonzern publity erhöht seinen Anteil an der PREOS Real Estate AG weiter. Durch die beschlossene Einbringung der publity Investor GmbH in die PREOS Real Estate AG erwirbt die Gesellschaft bereits 66,21 Prozent der Anteile. Nun haben sich Unternehmensangaben zufolge „die beiden Hauptaktionärinnen der publity AG, die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH, bereit erklärt, ihre PREOS-Aktienpakete im Umfang von ...