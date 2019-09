WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag erneut im Plus geschlossen. Der ATX stieg 14,54 Punkte oder 0,48 Prozent auf 3.032,81 Einheiten. Damit knüpfte der heimische Leitindex an seine jüngste Gewinnserie an und stieg den bereits achten Handelstag in Folge. Europaweit zeigten sich die Börsen am Tag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) freundlich. Die Notenbank hatte mit ihren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen die Markterwartungen erfüllt.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zum Verbrauchervertrauen fielen besser aus als erwartet, was den Euro am Devisenmarkt etwas abwerten ließ. In den USA steht in der kommenden Woche ebenfalls eine Notenbankentscheidung an, von der sich der die Anleger eine Zinssenkung erwarten.