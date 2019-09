Währungsrisiko: Ist eine Währungsabsicherung bei Fonds sinnvoll?

Viele Anleger sind verunsichert, wenn ein Fonds nicht in der Heimatwährung, sondern beispielsweise in Dollar notiert. Entscheidend ist aber, in welche Wertpapiere der Fonds investiert. Währungsabsicherung lohnt sich meistens nicht.

‚Ich finde diesen Fonds interessant – aber er notiert in US-Dollar. Da besteht doch ein Währungsrisiko!‘ So oder so ähnlich mag der Gedankengang so manchen Anlegers geartet sein, wenn dieser auf der Suche nach für ihn geeigneten Fonds ist. Es ist richtig, dass Währungen und Wechselkurse beim Investieren eine Rolle spielen können. Doch muss man dabei ganz klar differenzieren.