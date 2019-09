Beim Wechsel aus Ausschließlichkeit: Besteht ein Recht auf Bestandsübertragung?

Vor dem Hintergrund von Regulierung und digitalem Wandel überlegen immer mehr Ausschließlichkeits-Vermittler, in den Maklerstatus zu wechseln, will Jurist Alexander Retsch beobachtet haben. Ein Knackpunkt dabei sei die Bestandsübertragung, sagt der Syndikusanwalt der Vermittler-Beratungsfirma VFM-Gruppe.Alexander RetschFoto: VFM-GruppeGrundsätzlich müssen wechselwillige Ausschließlichkeits-Vermittler (AO-Vermittler) vielzählige Kriterien beachten und vorab prüfen. Gekoppelt an die Einkommensfrage stellt sich dabei für viele Generalvertreter zunächst die Gretchenfrage: Besteht in irgendeiner Weise ein Recht auf Bestandsübertragung?Immerhin ist der mühsam erarbeite Kundenbestand zumeist das positive Ergebnis zahlreicher Betreuungs- und Beratungstermine. Demnach...