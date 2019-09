MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Von ihrer freundlichen Seite haben sich die großen Börsenplätze Osteuropas vor dem Wochenende gezeigt. In Moskau, Warschau und Budapest legten die Kurse am Freitag zu, sie schlossen sich damit dem Trend an den europäischen Leitbörsen an. Lediglich in Prag trat der Hauptindex auf der Stelle.

In Moskau rückte der RTSI Index um 0,58 Prozent auf 1368,93 Punkte vor auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Vom Tief von Mitte August hat sich das russische Börsenbarometer mittlerweile um rund elf Prozent erholt.