US-Anleihen weiten die Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben die Abgaben im späten Handel am Freitag forciert. Sie führten damit die breit angelegte Schwäche bei Festverzinslichen an den internationalen Finanzmärkten vor dem Wochenende fort. Die Renditen der US-Papiere legten über die verschiedenen Laufzeiten von zwei bis dreißig Jahren recht einheitlich zu.

Zuletzt gab es weitere Signale der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Wie das chinesische Handelsministerium am Freitag mitteilte, will Chinas Regierung Soja und Schweinefleisch aus den USA von neuen Strafzöllen ausnehmen. Zudem sollen chinesische Unternehmen ermutigt werden, landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen.