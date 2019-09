Warum die Berliner Mietpreisdiskussion eine gute Einstiegsmöglichkeit bei Vonovia bietet!

Der Berliner Senat plant einen Mietpreisdeckel und möchte das entsprechende Gesetz Anfang 2020 in Kraft treten lassen. Der Mietpreisdeckel stellt eine Verschärfung der seit Juni 2015 geltenden Mietpreisbremse dar. Die wichtigsten Eckpunkte umfassen das Einfrieren der aktuellen Mieten für die nächsten fünf Jahre und die Einführung einer absoluten Obergrenze für die Mieten. Diese Obergrenze liegt in nahezu allen Fällen unter der aktuellen Miete. Bisher beziehen sich die Pläne lediglich auf das Bundesland Berlin.

Der Berliner Senat möchte sich durch das Einfrieren der Mieten für die kommenden fünf Jahre Zeit verschaffen, um in dieser Zeit mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Kritiker sehen dabei jedoch das große Risiko, dass ein Mietpreisdeckel Investoren abschreckt und so weniger Geld in Neubauten und Modernisierungen fließt. Insbesondere internationale Großinvestoren werden ihr Geld lieber in anderen Ländern investieren. Dadurch würde genau der gegenteilige Effekt eintreten und sich die Wohnungssituation in Berlin nochmals deutlich verschärfen. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist der festen Überzeugung, dass sich bezahlbarer Wohnraum nur durch Investitionen in den Bau neuer Wohnungen lösen lässt.

Wie stark ist Vonovia von den Plänen des Berliner Senats betroffen?

Der große Vorteil von Vonovia liegt darin, dass der Konzern sehr breit aufgestellt ist. Als größter deutscher Immobilienkonzern besitzt Vonovia Wohnungen über ganz Deutschland verteilt. Zudem expandiert der Konzern aus Bochum immer stärker in das europäische Ausland. Insbesondere die Märkte in Frankreich, Schweden und Österreich stehen dabei im Fokus. Das führt dazu, dass sich nur 11,6 % der Vonovia-Wohnungen in Berlin befinden. Daher würde die Einführung eines Mietpreisdeckels die Mieteinnahmen von Vonovia laut eigenen Angaben wohl nur um 1 % senken.

Jetzt könnte man meinen, die Gefahr bestehe darin, dass sich andere Bundesländer das Berliner Gesetz zum Vorbild nehmen und ebenfalls einführen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist in großen Teilen Deutschlands jedoch sehr gering. Sowohl die CDU/CSU als auch die FDP schließen die Einführung eines Mietpreisdeckels in von ihnen regierten Ländern aus. Daher besteht das Risiko eines Mietpreisdeckels neben Berlin aktuell nur in Thüringen, Brandenburg und Bremen. Insgesamt liegen 16,3 % der Vonovia-Wohnungen in diesen vier Bundesländern. Wenn man bedenkt, dass von diesen 16,3 % alleine 11,6 % auf Berlin entfallen, ist der Schaden für Vonovia selbst bei einer weiteren Ausbreitung des Gesetzes in rot-rot-, rot-grün- oder rot-rot-grün-regierten Bundesländer überschaubar.