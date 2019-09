EZB drückt Zinsen: Warum die Aktien der Münchener Rück, der Deutschen Euroshop und von Royal Dutch Shell jetzt interessant(er) werden!

Gleichzeitig hat der Währungsweise auch die Anleihekäufe wieder aufgenommen. Unsere europäische Zentralbank wird demnach in den kommenden Monaten wieder damit beginnen, Anleihen in einem Umfang von bis zu 20 Mrd. Euro pro Monat zu kaufen. Für alle Sparer heißt das wohl vor allem eins: Die Zeit der ultralockeren Geldpolitik und niedrigen Zinsen ist noch lange nicht vorbei, sondern geht nun in eine neue Runde.

Mario Draghi hat es zum Abschluss also noch einmal getan. Der scheidende Währungshüter hat im Rahmen der aktuellen EZB-Zinssitzung noch einmal um zehn Basispunkte an der Zinsschraube gedreht. Banken, die bei der europäischen Zentralbank ihr Geld parken wollen beziehungsweise müssen, bezahlen nun einen Einlagezins in Höhe von 0,5 %.

Wer auf der Suche nach spannenden und renditeträchtigen Alternativen ist, könnte jedoch einen Blick auf die Aktien der Münchener Rück (WKN: 843002), der Deutschen Euroshop (WKN: 748020) und von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) werfen. Schauen wir im Folgenden einmal, inwiefern diese drei heißen Dividendenperlen zumindest gewissermaßen zum Zinsersatz taugen.

1. Münchener Rück

Eine erste Aktie, die alle eifrigen Sparer in den Zeiten der niedrigen Zinsen getrost in Erwägung ziehen können, ist zunächst die der Münchener Rück. In diesem Jahr zahlte der Rückversicherer nämlich eine Dividende in Höhe von 9,25 Euro je Anteilsschein an seine Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 229,40 Euro (12.09.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite in Höhe von 4,03 % entsprechen würde.

Allerdings sind es nicht bloß die knapp über 4 % Dividendenrendite, die dieses Dividendenurgestein so interessant machen, sondern auch die Historie des Konzerns. Seit dem Jahre 1969 und somit seit mehr als einem halben Jahrhundert zahlt der Rückversicherer nämlich stets eine konstante Dividende aus, weshalb wohl bereits so mancher Sparer auf der Suche nach ein wenig Rendite auf diese zuverlässige Dividendenperle setzt.

Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie von 15,53 Euro scheint die Dividende angesichts eines Ausschüttungsverhältnisses von knapp 60 % ebenfalls sehr sicher zu sein. Hier spricht daher weiterhin vieles dafür, dass die Münchener Rück ein erster, spannender Kandidat für einen gewissen Zinsersatz sein könnte.

2. Royal Dutch Shell

Eine zweite Aktie, die in diesem Sinne ebenfalls als gewisser Zinsersatz taugt, ist die von Royal Dutch Shell. Der britisch-niederländische Öl- und Erdgasmulti zahlt nämlich bereits seit dem Jahre 1945 eine stets konstante Dividende an die Investoren aus und kommt somit seit fast 75 Jahren auf Dividendenausschüttungen, die quasi in Stein gemeißelt sind.