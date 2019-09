Wirecard undNel Asa – Nervenprobe nutzen

Sobald man über Wirecard, Tesla, Nel Asa oder auch Beyond Meat schreibt, springt der Kommentarmodus an. Das ist gut so, diese Auswahl an Aktien spaltet in Fans und Feinde. Tesla am meisten. Macht aber nichts, denn genau damit kann man arbeiten. Genau das ist es, was WIR für SIE nutzen bei der Produktauswahl und für Ihre Rendite. Denn die Volatilität in den Kommentaren spiegelt sich in der Vola der Aktie. Tesla begleitet uns seit dem 10.9.2018 immer wieder – was auch bedeutet: Unser Börsenbrief feiert Jubiläum. Bilanz: Tradingdepot plus 23%, unser NEUES Turbo-Depot seit 1.8.19 plus 15%. Beide weit vor dem DAX, den wir als Vergleich nutzen. Probieren Sie uns hier gerne aus und erfahren Sie, warum wir seit 12 Jahren mittlerweile erfolgreich unsere Depots führen, wie wir IHR Wissen zur Börse verbessern und warum uns Behavoiral Finance hilft, auch desaströse Jahre wie 2018 mit einem Plus abzuschließen. Unsere schönsten Trades der letzten 12 Monate liefen übrigens genau auf jene volatilen Titel wie Wirecard, Tesla oder Beyond Meat. Bei Wirecard und Tesla konnten wir 4x einen Verdreifacher verbuchen.

Hier Sehen Sie unser Tradingdepot gegen den DAX in diesem Jahr:

(Falls Sie uns nicht kennen - Daniel sehen Sie hier bei n-tv wie immer wöchentlich).