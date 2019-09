Nach der EZB ist vor der FED. Die Notenbanken sorgen derzeit für Impulse am Aktienmarkt, doch wichtig ist hierbei die entsprechenden Marken für das Trading definiert zu haben. Dabei helfe ich Ihnen in dieser Wochenvorbereitung.

Das "bullishe DAX-Wetter zum Septemberstart" konnte (so titelte die Vorwochenanalyse) fortgesetzt werden. Hierbei übertraf der Index die Erwartungen vieler Anleger - so auch meine eigene. In Summe legte der DAX in der Vorwoche um mehr als zwei Prozent auf knapp 12.500 Punkte zu. Ist diese Rallye weiterhin die dominante Richtung oder ab wann muss man sich Sorgen machen?