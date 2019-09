Bayer – Risiken wirklich passé?

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf “Buy” mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer Studie auf Medienberichte, wonach die Bundesregierung ab 2023 den Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat verbieten will. Am meisten werde Glyphosat aber auf dem amerikanischen Kontinent verwendet, so Leuchten. Dies sorge ihn mehr. Ein EU-weites Verbot würde das operative Ergebnis (Ebitda) von Bayer um weniger als ein Prozent belasten. Also kein Risiko in Europa? Wir sehen Bayer weiterhin als Seitwärtspapier mit bisschen Luft nach oben. Deshalb empfehlen wir für Anleger den Discount-Call MC2GHZ mit 50 Prozent Rendite und einem Cap bei 64.



