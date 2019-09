Mit der neuen Europa Protect-Aktienanleihe können Anleger in den nächsten zwei Jahren eine Jahresbruttorendite von 6 Prozent erwirtschaften.

In der mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weiter andauernden zinslosen Zeit gewinnen Strukturierte Anlageprodukte für Anleger, die mit moderatem Risiko zu über der Inflationsrate liegenden Renditen gelangen wollen, zunehmend an Bedeutung. Die Kombination zwischen möglichst soliden Basiswerten und einer einfach nachvollziehbaren Struktur spricht alle Anleger an, die sich nicht mit den kaum vorhandenen Zinsen auf Sparbüchern oder Anleihen von Schuldnern höchster Bonität zufrieden geben wollen.

Wer die Aktien des deutschen Versicherungskonzerns Allianz (ISIN: DE0008404005), des belgischen Bierbrauers Anheuser-Busch (ISIN: BE0974293251) und des niederländischen Technologie- und Healthcare-Konzerns Philips (ISIN: NL0000009538), die von der Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen werden, als solide Basiswerte ansieht, könnte ein Investment in die aktuell zur Zeichnung aufliegende 6,00% Europa Protect-Aktienanleihe 2 der RCB in Erwägung ziehen.