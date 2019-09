Anzeige

Die Fuchs Petrolub-Aktie hat in der vergangenen Woche ihre steile Aufwärtswelle fortgesetzt. Diese hat sich deutlich beschleunigt, nachdem am 5. September die 50-Tagelinie überwunden werden konnte. Zwar sahen wir am Donnerstag an der Marke von 34,00 Euro erste Gewinnmitnahmen, doch diese konnten durch den erneuten Anstieg bis auf 34,00 Euro am Freitag schnell wieder ausgeglichen werden.

