Siemens: Auf einem guten Weg

Anzeige

Weiterhin sehr konstruktiv verläuft die Entwicklung der Siemens-Aktie. Ihr ist es im September gelungen, bis an die 50-Tagelinie vorzustoßen und diesen Widerstand erfolgreich zu überwinden. In der Spitze drang der Kurs am Donnerstag bis auf 97,99 Euro vor. Auf diesem Niveau setzte am Freitag jedoch eine Konsolidierung ein.

Es ist gut möglich, dass diese sich auch in der neuen Woche ... Weiterlesen