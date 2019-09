Weyerhaeuser - mehr als genug Holz vor der Hütte!

Breakout-Pullback Trading-Strategie

Symbol: WY ISIN: US9621661043

Rückblick: Die Weyerhaeuser Company ist ein international führendes Forstunternehmen, das in der Pflanzung, Abholzung und Verarbeitung von Holz aktiv ist. Die Gesellschaft bewirtschaftet eigenes und gepachtetes Waldland vorwiegend in den USA und in Kanada und produziert darüber hinaus zahlreiche Holzprodukte. Die Aktie der Weyerhaeuser Company hat von ihrem Allzeithoch bei 38,39 USD um fast 50% korrigiert. Nun startet die Aktie eine Erholungsbewegung.