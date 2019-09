FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Ticketvermarkters CTS Eventim werden bereits an diesem Montag Mitglied im MDax . Zugleich wird auch die VW -Tochter Traton in den SDax aufgenommen und nicht erst am 23. September.

Möglich wurde der früher als geplante Aufstieg der beiden, da nach der Übernahme des Versorgers Innogy durch Eon dessen Anteil frei handelbarer Aktien unter 10 Prozent gesunken ist.