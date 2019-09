flatex Morning-news EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD konnte nach der EZB-Sitzung vom Donnerstag eine impulsive Aufwärtsbewegung vollziehen. Nachdem die Fakten geschaffen wurden, blickt man nun am Devisenmarkt auf das nächste Event und das ist nun einmal definitiv der Fed-Zinsentscheid am kommenden Mittwoch. Man geht mittlerweile von einem weitere Zinsabschlag von 25 Basispunkten aus, was die Zinsdifferenz zwischen den Euro und dem US-Dollar weiter verringert.

Zur Charttechnik: Der Fokus wäre nach der Stabilisierung seit dem Donnerstag einmal mehr auf den Jahresverlauf zu richten. Ausgehend vom Jahreshoch des 10. Januar 2019 bei 1,1570 bis zum Mehrjahrestief vom 03. September 2019 bei 1,0925, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1172/1,1248/1,1324/1,1418/1,1496 und 1,1570 in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 1,1020 und 1,0925 auszumachen.





