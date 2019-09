Der globale Ölpreis und damit auch die Nordseesorte Brent Crude Öl könnte sich zwar kurzfristig erhöhen, langfristig werden jedoch keine größeren Preissteigerungen erwartet. Noch immer wird wegen einer sich abkühlenden Weltwirtschaft der Preis für ein Fass auf einem vergleichsweise niedrigen Kursniveau erwartet. Außerdem sind viele andere Erdöl produzierende Länder in der Lage zeitnah ihre Fördermengen auszuweiten und somit den Ausfall zu kompensieren. In Deutschland wird mit keinen großen Preissteigerungen an den Zapfsäulen gerechnet, Deutschland bezieht lediglich ein Prozent des Erdöls aus Saudi-Arabien. Obwohl das Land nur 5 Prozent des weltweiten Ölangebots stellt, könnten größere Preissteigerungen heute zu verzeichnen sein.

IEA sieht keine Engpässe