Darauf mussten Value-Investoren wie wir lange warten. Aber jetzt war es soweit: An der Wall Street verkauften Anleger in der letzten Woche massiv Momentum-Aktien, also Titel, die sich in den letzten Monaten besonders gut entwickelt hatten. Vorwiegend sind dies Dividenden- beziehungsweise Wachstumstitel wie Versorger oder Technologiewerte. Umgeschichtet wurde vorwiegend in günstig bewertete Aktien, also Value-Titel. Nach Berechnungen der Deutschen Bank wurde vor allem in zyklischen Sektoren wie Hardware, Grundstoffe und Finanzen investiert. Dabei verloren allein in der vergangenen Woche Momentum-Titel mehr als zehn Prozent, während Value-Werte rund sechs Prozent zulegen konnten. Damit wurde die Outperformance von Momentum-Werten innerhalb von nur wenigen Tagen egalisiert. Ausgelöst wurde der Umschwung, so die Analyse der Deutschen Bank, durch eine Mischung aus unterstützender Geldpolitik, politischer Entspannung in Italien, Hongkong und im Handelsstreit zwischen den USA und China, sowie einer stark überhöhten Positionierung vieler Anleger bei zum Teil sehr ambitioniert bewerteten Wachstumswerten.

Value wird wiederentdeckt