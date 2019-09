TUI-Aktie startet durch: Wie weit das Comeback der Dividendenperle jetzt noch geht!

Die Aktie von TUI (WKN: TUAG00) hat in den letzten Tagen und Wochen gewissermaßen neues Leben eingehaucht bekommen. Seit ihrem jüngsten Verlaufstief bei 8,13 Euro, markiert Mitte August, stieg das Papier des Reiseunternehmens inzwischen wieder auf rund 9,96 Euro (13.09.2019, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht immerhin einem Kursplus von rund 22,5 %, zudem kratzt die Aktie des Unternehmens somit wieder an der Marke von rund 10,00 Euro.

Der Blick auf die aktuelle Bewertung

Um die Frage nach dem weiteren Verlauf beantworten zu können, empfiehlt sich einerseits natürlich immer ein Blick auf die momentane Bewertung. Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,05 Euro käme die TUI-Aktie aktuell wieder auf ein interessantes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5, allerdings spiegelt dieser Wert nur die halbe Wahrheit wider.

Aufgrund der aktuellen Probleme in diesem Geschäftsjahr, allen voran die Boeing-Katastrophe und die daraus resultierenden operativen Einbußen, wird TUI in diesem Jahr voraussichtlich einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, der es in sich hat. Aktuelle Prognosen rechnen mit Einbußen in Höhe von rund 40 %, sodass TUI in diesem Jahr möglicherweise lediglich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,64 Euro kommen wird. Dadurch würde sich das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf rund 15,5 belaufen, was natürlich wieder ein wenig teurer wäre.

Die weiteren Aussichten

Bei der Bewertung dieser Zahlen sollte man allerdings eine Sache bedenken: TUI macht lediglich momentan solche Schwierigkeiten durch, langfristig dürften wichtige Indikatoren wieder auf operative Verbesserungen stehen.

Insbesondere die Boeing-Katastrophe wird dieses Jahr zwar in seinen operativen Bann ziehen, jedoch im nächsten Jahr entweder vergessen sein. Oder aber, TUI wird an anderen Lösungen arbeiten, sollte das Vertrauen in die Flugzeuge dieses Herstellers nicht zurückkehren. Aspekte, die dafürsprechen könnten, dass wir langfristig eher wieder von einem Bewertungsniveau ausgehen sollten, das dem 2018er-Gewinn je Aktie entsprechen dürfte.