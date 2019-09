flatex Morning-news Silber

Der Preis für eine Feinunze Silber fiel zuletzt sehr stark zurück. Die Entspannung in Sachen Handelskonflikt zwischen den USA und China führte in der abgelaufenen Woche deutlich zu einem Wechsel zwischen dem „Risk-on“- zum „Rsik-off“-Modus. Die globalen Aktienmärkte stiegen beträchtlich an und somit flossen die zuvor investierten Mittel aus dem sicheren Hafen des Edelmetallbereichs wieder sukzessive ab.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 28. Mai 2019 bei 14,25 US-Dollar bis zum Jahreshoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände kämen bei den Marken von 17,59/18,38/18,86 und 19,65 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 16,95/16,31/15,52/14,87 und 14,25 US-Dollar zu ermitteln. Wie an dieser Stelle bei der letzten Silber-Analyse ausgeführt, kam der Silberpreis nun im Bereich des letzten Zwischenhochs des 13. August 2019 mit dem Hoch von 17,51 US-Dollar an und testete diese Unterstützung. Technisch „überverkauft“ ist Silber aber noch nicht, was weitere Abgaben zumindest möglich macht, bevor es zu einer Trendwende kommen könnte.





