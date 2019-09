Ölpreis haussiert, Anschläge in Saudi-Arabien

Größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien wird am Samstag, den 14.09.19 (3:31 Uhr) angegriffen. Etwa die Hälfte der saudi-arabischen Ölproduktion soll dadurch ausfallen.Ein Militärsprecher der Huthis bekennt sich zu den Anschlägen und bezeichnet den Angriff mit zehn Drohnen als „legitime Antwort“ auf die anhaltende Militärkampagne Saudi-Arabiens im Jemen.US-Außenminister Mike Pompeo: Die USA werden sicherstellen, dass der Iran für seine Aggression zur Rechenschaft gezogen wird. US-Präsident Donald Trump bietet Saudi-Arabien „seine Unterstützung zur Selbstverteidigung an“.Tagesthemen vom 14.09.19: Kein Beitrag über den Angriff. Das Titelthema ist die Diskussion über SUVs in Deutschland und die Forderung nach einer Verkehrswende von Demonstranten bei der IAA in Frankfurt.15.09.19 (18:07 Uhr): Außenminister Heiko Maas stellt sich hinter eine Äußerung von Herbert Grönemeyer, der in einem Konzert in Wien gesagt hat: „Dann liegt es an uns, zu diktieren, wie ‘ne Gesellschaft auszusehen hat“.Bild.de am 15.09.19 (21:14 Uhr): „Die brennenden Öl-Felder erhellten den Himmel über Saudi-Arabien noch vor dem Sonnenaufgang“.16.09.19: Der Ölpreis steigt wegen der Anschläge in Saudi-Arabien um etwa 10 %.16.09.19 (8:00 Uhr): Eine Äußerung des Außenministers Heiko Maas oder der Kanzlerin Angela Merkel über die Anschläge in Saudi-Arabien ist über Google weiterhin nicht zu finden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 43.716 Euro/kg, Vortag 43.480 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.