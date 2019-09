Die zuletzt deutlich bullishe Ausgangslage bei der Aktie der Deutschen Bank kommt aktuell etwas unter Druck. „Schuld” dürften vor allem die Geschehnisse vom Wochenende in Saudi-Arabien sein, die nicht nur an der Frankfurter Börse die Nervosität steigen lassen. Nachdem der DAX-Wert am turbulenten Donnerstag knapp 7,75 Euro in der Spitze erreichte, kam der Aktienkurs am Freitag mit einem Tageshoch bei 7,694 Euro und einem ...