Freitag, 13. September 2019 -Eine ständig wechselnde Nachrichtenlage lässt die Märkte zwischen Angst und Hoffnung schwanken. Als Donald Trump im August das grobe Besteck auspackte und eine massive Ausweitung der Importzölle auf chinesische Waren ankündigte, schwappte eine Welle der Angst durch den Markt. Zudem hatte sich die Fed Ende Juli eher widerspenstig gezeigt („keine lange Serie von Zinssenkungen“), und zu allem Übel gebärdete sich Boris Johnson in Großbritannien wild entschlossen, das Parlament auszubooten und Kurs auf einen harten Brexit zu nehmen.

Im September scheint sich die Schaukelei fortzusetzen, erfreulicherweise in Richtung Entspannung. Boris Johnson hat sich im Unterhaus eine Reihe von Watschen abgeholt, die seine glücklose Vorgängerin Theresa May mit tiefer Genugtuung erfüllt haben dürften. Nachdem das Parlament dem Premierminister nur die Alternativen „Vertrag“ oder „Verlängerung“ (bis 31. Januar) offengelassen hat, kommt etwas Bewegung in die verfahrene Situation: London scheint einen (zeitweisen) Sonderstatus Nordirlands nicht mehr kategorisch auszuschließen. Unsicher bleibt aber, ob die knappe Zeit für einen vom Unterhaus abgesegneten Verhandlungserfolg reicht, und, falls nicht, ob Boris Johnson weitere politische Haken schlägt, um den Gang nach Canossa zu vermeiden („I’d rather be dead in a ditch“), und ob die EU die scheibchenweise Verlängerung schluckt.