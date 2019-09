Draghis Abschiedspaket - Die Europäische Zentralbank hat geliefert und ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt.

Was diese Woche wichtig war:

EZB senkt Leitzins auf Rekordtief

Am Donnerstag beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Die Erwartungen der Marktteilnehmer waren hoch und wurden letztlich nicht enttäuscht. Bei seiner vorletzten Sitzung als Chef der Notenbank senkte Mario Draghi den Einlagenzins um zehn Basispunkte auf nun -0,5 Prozent. Darüber hinaus wird es ab November eine Wiederauflage des Ankaufprogramms in Höhe von monatlich 20 Milliarden Euro geben. Zunächst machte sich unter den Marktteilnehmern etwas Enttäuschung breit, rechneten sie doch mit einem Kaufvolumen von 30 Milliarden. Doch die Währungshüter verzichteten auf eine Befristung. Damit sollte das faktische Kaufvolumen durch das offene Ende letztlich höher ausfallen, als bei einer zeitlichen Beschränkung. Gleichzeitig signalisiert die EZB damit Investoren und Sparern, dass sie sich noch lange auf niedrige Zinsen einstellen können. Die expansive Geldpolitik Draghis wird somit weit in die Amtszeit seiner Nachfolgerin Lagarde reichen. Begründet wurden die Maßnahmen mit einer merklichen Eintrübung des wirtschaftlichen Ausblicks. In diesem Zusammenhang rechnet die EZB für das kommende Jahr nur noch mit einem Inflationsanstieg von einem Prozent.

Die Entscheidung stieß europaweit auf ein geteiltes Echo. Kritik kam vor allem aus Frankreich und Deutschland, während die südlichen Länder das Maßnahmenpaket wohlwollend zur Kenntnis nahmen. Sparer in Deutschland, die 2,5 Billionen Euro auf Tages- und Festgeldkonten angelegt haben, müssen mit einem erheblichen Kaufkraftverlust rechnen.

Annäherung im Handelskonflikt zwischen China und den USA

In diesen Tagen kamen wieder gemäßigtere Töne aus den USA in Sachen Handelsstreit. Beide Seiten signalisierten einerseits Gesprächsbereitschaft, andererseits hieß es, die US-Administration könne sich eine Verschiebung der für Dezember geplanten Zölle vorstellen. US-Präsident Trump agiert damit einmal mehr opportunistisch, denn einer Umfrage zufolge soll sich nun erstmals die Mehrheit der US-Bürger gegen einen Handelsstreit ausgesprochen haben. Die Erhebung dürfte wohl kaum repräsentativ gewesen sein. Mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl, könnte sie Donald Trump aber durchaus zum Umdenken bewogen haben.