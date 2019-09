Lloyd Fonds kann die geplante Übernahme der Lange Assets & Consulting GmbH vollziehen. Die BaFin hat dem Hamburger Finanzdienstleister die Freigabe für den Zukauf erteilt. Mit dem Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens sei eine wichtige Closing-Voraussetzung erfüllt, so Lloyd Fonds am Montag. „Damit kann die Lloyd Fonds AG nun 90 Prozent der Geschäftsanteile an der Lange Assets & Consulting GmbH gegen Ausgabe neuer ...