IBU-tec erhöht Kapazität für Batteriematerialien

Neues von IBU-tec advanced materials: Das Scale-notierte Unternehmen nimmt am Standort in Bitterfeld die Produktionskapazitäten für komplexe und anspruchsvolle Materialiengruppen hoch. Man nehme einen zweiten Drehrohrofen in Betrieb, so IBU-tec. Die Anlage soll vor allem im Bereich der Batteriematerialien genutzt werden, lasse sich aber auch für andere komplexe Vorgänge und Stoffgruppen einsetzen, kündigen die Weimarer am Montag ...