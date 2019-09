Der Ölpreis schießt nach einem Drohnenangriff auf Saudi-Arabiens größte Ölraffinerie nach oben. Es ist der stärkste Ölpreis-Anstieg seit dem Zweiten Golfkrieg im Jahre 1991. Experten rechnen langfristig jedoch mit einer Normalisierung des Ölpreises.

In den ersten Handelsminuten am Montag war der Preis für Öl der Nordseesorte Brent um fast 20 Prozent auf 71 US-Dollar pro Barrel in die Höhe geschossen. Am Montagvormittag kostetet die beiden wichtigsten Ölsorten der Welt (Brent und WTI) immer noch rund zehn Prozent mehr als am Freitag (Stand: 16.09.2019, 10:31 Uhr).