Seit heute kann die neue Anleihe von Euroboden gezeichnet werden. Sie ist mit 5,5 Prozent jährlich verzinst und läuft über fünf Jahre. Das Volumen liegt bei bis zu 40 Millionen Euro. Die Zeichnung endet spätestens am 27. September. In der Folge soll der Handel an der Frankfurter Börse aufgenommen werden.Mit dem frischen Geld will Euroboden weiter wachsen. Das machte Geschäftsführer Martin Moll jüngst im Gespräch mit ...