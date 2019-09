In Saudi-Arabien hat es einen Angriff von Drohnen auf Ölraffinerien gegeben. Der Hintergrund ist noch unklar. Die Preise für Öl sind in der Folge stark angestiegen, sie liegen auf einem Vier-Monats-Hoch. Diese Preisentwicklung ist für die Flugbranche ein Problem. Die Branche muss an den Kosten arbeiten, Überkapazitäten sorgen für Druck. Da sind steigende Ölpreise wenig hilfreich.Die Analysten von Bernstein bestätigen ...