Immerhin: Die neue Woche beginnt für die Aktie von Nel ASA mit leichten Kursgewinnen. Im aktuellen Marktumfeld nach den Geschehnissen in Saudi-Arabien gilt dies bei Weitem nicht für alle Aktien an der Frankfurter Börse. Aktuell steht Nels Aktienkurs bei 0,744 Euro und gewinnt damit im nervösen Marktumfeld gegenüber Freitag 0,74 Prozent an Wert. Doch das reicht nicht für neue charttechnische Kaufsignale für die Wasserstoff-Aktie. ...