GOLD: THE TREND IS YOUR FRIEND!

Goldrally weiterhin intakt. Goldpreis notiert wieder über 1.500 US-Dollar.

Sehr turbulent ging es bisher im September beim Goldpreis zu. Nachdem das gelbe Edelmetall am 4. September 2019 ein frisches Sechsjahreshoch bei 1.557 US-Dollar je Feinunze markierte, kam es im Zuge der Entspannung des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie durch den starken Anstieg der US-Treasury-Renditen in den vergangenen Tagen zu einem Rücksetzer bis auf 1.485 US-Dollar. Aktuell liegt der Goldpreis wieder über der Marke von 1.500 US-Dollar und notiert gegen 13:30 Uhr MESZ mit einem Plus von 1,15 Prozent bei 1.504,05 US-Dollar. Das Chartbild verdeutlicht, dass die seit Ende Mai gestartete Goldrally weiterhin intakt und die dort beginnende Aufwärtstrendlinie noch gültig ist. Aus fundamentaler Sicht sind die bei Goldfonds hinterlegten physischen Bestände auf dem höchsten Stand seit über sechs Jahren. Am kommenden Mittwoch um 20:00 Uhr MESZ steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Bei weiteren Maßnahmen zur geldpolitischen Lockerung der Fed könnte die Goldrally einen neuen Schub bekommen und den Goldpreis wieder in Richtung seines Sechsjahreshochs steigen lassen. Kennen Sie GBE brokers?

