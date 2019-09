Maas mahnt nach Angriffen auf Raffinerien zu Besonnenheit

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas hat die Bombardierung saudischer Ölanlagen scharf verurteilt, sich zur Frage nach den Angreifern aber vorsichtig geäußert. "Ich verurteile diese Angriffe auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien", sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Es drohe eine weitere Eskalation.

"Die Huthis haben sich zu dieser Attacke bekannt. Wir befinden uns im Moment mit unseren Partnern dabei zu analysieren, wer für diesen Angriff verantwortlich ist, wie es dazu kommen konnte", sagte Maas. "Und das müssen wir mit der notwendigen Besonnenheit tun, aber die Lage ist außerordentlich besorgniserregend."

Die vom schiitischen Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekannten sich am Wochenende zu den Angriffen. Die Huthis hatten 2014 große Gebiete des Jemens unter ihre Kontrolle gebracht, darunter die Hauptstadt Sanaa. Saudi-Arabien führt ein Militärbündnis an, das die Huthis im Jemen unter anderem mit Luftangriffen bekämpft. Das sunnitische Königreich sieht in den Rebellen einen engen Verbündeten seines Erzrivalen Iran. Die Huthis greifen Saudi-Arabien regelmäßig mit Drohnen und Raketen an./cn/DP/nas