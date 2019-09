Der DAX ist im Wochenchart an der oberen Trendlinie angekommen und geht jetzt in eine Seitwärtsbewegung über. Ein direkter Anstieg wäre negativ, da es zu einer Übertreibung gekommen wäre. Bei 12300 ist noch ein Gap offen, das sicher eine gewisse Anziehungskraft hat. Im Tageschart bricht der steile Aufwärtstrend bei 12100. Der Anstieg ist ca. 45 Punkte pro Tag, was bedeutet, der DAX wird diese Woche mit der unteren Trendlinie bekanntschaft machen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.