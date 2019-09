Anzeige

Die Covestro-Aktie konnte auch in der vergangenen Woche ihre am 15. August auf dem Niveau von 37,30 Euro begonnene Erholung fortsetzen. Am Montag drang die Aktie im Vormittagshandel schließlich bis auf das Niveau von 45,58 Euro vor. Damit erreicht die Aktie ein bedeutsames Widerstandsband und es kann nicht verwundern, dass der Kurs nach dem ersten Kontakt mit den Widerständen wieder ... Weiterlesen