Deutsche Post Aktie: Hoppla – hier geht ja wirklich die Post ab!

Gipfelsturm oder Doppeltop das war in der vergangenen Woche die entscheidende Frage, die die Anleger bei der Aktie der Deutschen Post AG zu treffen hatten. Sie ist eindeutig zugunsten der Bullen ausgefallen, denn die Mitte August begonnene Aufwärtsbewegung konnte in den letzten Tagen fortgesetzt werden. Am Freitag wurde bei 31,21 Euro das bisherige Hoch dieser Bewegung ausgebildet.

