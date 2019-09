Der Drohnenangriff auf die Raffinerie Abkaik stellt für Saudi-Arabien eine Katastrophe dar und zwingt das Land seine bedeutendste Ölproduktion zu schließen. Zwar kann ein Teil des Produktionsausfalls von 5,7 Millionen Barrel pro Tag (Was rund fünf Prozent der globalen Nachfrage entspricht.) mit unterschiedlichen Reservedepots ausgeglichen werden, dennoch kann dies zu Engpässen führen da bisher unklar ist, wie lange die Abkaik Raffinerie ausfallen wird. Der Zwischenfall konnte am Montag zu einem Schock am Markt führen und hat diesen hoch Volatil in die Woche starten lassen.

Zum heutigen Wochenstart gab es eine Kursexplosion, die den Markt in den blau hinterlegten Zielbereich zwischen $62.69 - $65.28 getrieben hat. Mittlerweile notiert WTI bereits wieder über $4 tiefer kann sich aber bisher über $58.80 halten, weshalb ein erneutes Anlaufen des in blau hinterlegten Zielbereiches bei $62.69 - $65.28 nicht auszuschließen ist. Wir gehen nicht davon aus, dass es sich bei dem Aufwärtsimpuls um eine nachhaltige Bewegung handelt und erwarten im weiteren Verlauf ein Hoch in Welle (B) in Rot, nach deren Abschluss noch einmal Notierungen im Bereich von $45 anstehen.