Sell in May and go away. But remember to come back in september. Börsenweisheiten sind großartig, weil sie sich immer so interpretieren lassen, wie es gerade gewünscht wird. Doch davon sollten sich Investoren nicht blenden lassen. Kurse sind nicht saisonal bedingt, sie folgen den Fundamentaldaten. Sind die schlecht, schützt auch die schönste Börsenweisheit nicht vor Kursverlusten.

Der Herbst ist grundsätzlich keine ganz schlechte Zeit an der Börse. Das zeigen die langjährigen Statistiken und das hat auch eine Logik aus der Börsenmechanik heraus: Nach den Sommerferien kommen die Händler und Investoren wieder an ihre Arbeitsplätze und füllen die über den Sommer eher defensiv abwartend gehaltenen Portfolios wieder mit Ideen auf. Das bedeutet Bewegung, Umsatz, Nachfrage und damit oft auch steigende Kurse. So weit so nachvollziehbar. Dass das nicht immer so bilderbuchmäßig läuft haben Investoren etwa im vergangenen Jahr schmerzlich erfahren müssen. Da ging es trotz Herbst weiter nach unten mit dem Dax. Die Stimmung war schlecht, die Börsianer verkauften, egal welcher Monat gerade im Kalender aufgeschlagen war.

