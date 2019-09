Dabei führt Savedroid den Begriff Smoove ein was sich auch den Wörtern "smart saving move" zusammensetzt. Gemeint sind einfache Sparregeln im Wenn-Dann-Muster, die im Alltag viele kleine Sparumbuchungen auslösen z.B. So kann man fest­legen, dass Geld ge­spart wird, sobald der Nutzer mehr als 50 Mal das Display einschaltet, oder wenn ei­ne vorher festgelegte App mehr als 30 Minu­ten genutzt wurde.

Bemerkenswert ist, dass Savedroid zwei verschiedene Apps herausbringt: Eine fokussiert auf den deutschen Markt und hier kann man ausschließlich in Euro anlegen, eine zweite App ermöglicht Sparen mittels Kryptowährungen. Newcomern soll der Einstieg in die Welt der Kryptowährungen erleichtert werden. Die App ist so gestaltet, dass man keine Wallets, keine „private keys“ und auch keine kompliziertes Crypto Exchange Boarding benötigt. Die Apps sorgt im Hintergrund dafür, dass man unkompliziert in Bitcoin&Co anlegen kann. Praktisch. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese neue Sparform durchsetzt. Trotz hübscher UX wird es sicherlich noch länger dauern, bis die App bei neuen NutzerInnen ankommt. Allerdings ist eines ist sicher: Viele PR-Stunts wird sich Savedroid nicht mehr leisten können.