Deutsche Wohnen – zu günstig?

Politische Risiken rund um den Berliner Mietendeckel haben die Aktie von Deutsche Wohnen in den vergangenen Monaten belastet. Goldman Sachs taxiert den Abschlag derzeit auf 29 Prozent. Wir sind für die Aktie mittelfristig weiterhin bullish. Wer einsteigen möchte, greift zum moderaten Turbo-Bull TR0924 der HSBC.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Wohnen von “Neutral” auf “Buy” hochgestuft, das Kursziel aber moderat von 35,40 auf 35,20 Euro gesenkt. In den vergangenen drei Monaten seien die Aktien der Immobiliengesellschaft dem Sektor um elf Prozent hinterher gehinkt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem handelten sie mit einem Abschlag von 29 Prozent zum Nettoanlagevermögen. Der Experte hält die Sorgen um eine zunehmende Regulierung für überzogen. Auch dürfte die Schere zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage in Berlin weiter offen bleiben.