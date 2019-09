Bis zum Freitagabend konnten sich die Aktienmärkte von einer freundlich-stabilen Haltung zeigen. Die Meldung einer vorzeitigen Abreise einer chinesischen Handelsdelegation aus dem US-Bundesstaat Montana brachte dann jedoch die US-Märkte unter Druck. Der nachbörslich berechnete DAX fiel in Richtung 12.420 Punkten. So scheinen die Märkte weiterhin nach oben gedeckelt. Zudem ist eine gewisse Skepsis im Markt vorhanden, zumindest aus Sicht der diversen Bankanalysten, die dem DAX nicht mehr allzu viel Aufwärtspotenzial zugestehen. So rücken neben China-USA, Iran-USA, Brexit nun wieder die Konjunkturdaten in den Vordergrund. Die Maßnahmen der Notenbanken hingegen scheint eingepreist zu sein und hat lediglich noch stützende Funktion. Letztlich könnte sich somit die Seitwärtsbewegung der vergangenen Woche weiter fortsetzen. Kurzfristige Ausschläge könnten heute Einkaufsmanagerindizes sowie am Dientag der IFO-Index mit sich bringen.