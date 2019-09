Was zum ganz normalen Wahnsinn wurde, greift nun das Fundament des Kapitalismus an. Die Zahl null stellte vor wenigen Jahren noch eine rote Linie dar, die nicht unterschritten werden konnte. Einen Boden nach dessen erreichen es nicht weiter ging. Bei null war Schluss. Nicht jedoch für Zinsen den diese können mittlerweile unter diese Grenze fallen. Inzwischen sind Minuszinsen die neue Normalität, zuerst bei Staatsanleihen und nun auch bei Geldeinlagen. Ohne Zins vermehrt sich das zurückgelegte Geld nicht mehr und seit der letzten Sitzung der Europäische Zentralbank am Donnerstag, als der Einlagensatz für Banken erneut gedrückt wurde, könnte dies der Anstoß sein, dass Banken beginnen, anders als bisher, auch von ganz normalen Kunden “Verwahrgebühren“ für das ihnen anvertraute Geld zu verlangen. Da auf Bares kein Strafzins erhoben werden kann, gewinnt der Spruch „Bares Ist Wahres“ in der heutigen Zeit, wo genau dieses abgeschafft werden soll, zusätzlich an Bedeutung.

Zusammengefasst: Die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems, wie wir es kennen, sind ausgehebelt und die Funktionsweise des Kapitalismus ist in seinen Grundpfeilern gestört.

